„Juiste timing belangrijk bij vergroenen huis”

Door het niet-verduurzamen van de eigen woning kunnen de energiekosten flink oplopen. Volgens het economisch bureau van ING is een woningeigenaar in 2030 gemiddeld 13 procent meer kwijt als hij zijn huis niet verduurzaamt.

Deskundigen bij de bank hebben voor vijf verduurzamingsmaatregelen bekeken of ze zich nu of in de toekomst uitbetalen. Investeren in goede woningisolatie en zonnepanelen levert nu vaak per saldo al geld op. Een warmtepomp en een aansluiting op een warmtenet verdienen zichzelf momenteel nog niet terug.

Investeren in de eigen woning is altijd verstandig, vindt Hans André de la Porte, woordvoerder van Vereniging Eigen Huis. Wel maakt hij een onderscheid tussen het isoleren van de woning en andere energiebesparende maatregelen. „Een woning isoleren was twintig jaar geleden ook al een goed idee. De investering wordt meteen terugverdiend. Het scheelt in de stookkosten en de woning wordt meer waard.”

Andere energiebesparende maatregelen, zoals een warmtepomp of zonnepanelen, lonen pas op de lange termijn, zegt De la Porte. „Hier moet een woningbezitter alleen aan beginnen als hij lang in de woning blijft wonen. Zonnepanelen verdienen zichzelf bijvoorbeeld pas na zeven jaar terug.”

Subsidies

De overheid kan de consument met het verduurzamen van de eigen woning helpen door zich als een betrouwbare partner op te stellen. „Subsidies moeten wel bestendig zijn. De burger moet erop kunnen rekenen. Het subsidiepotje moet dus niet net op blijken te zijn als hij net zijn woning wil gaan verduurzamen.”

De la Porte raadt woningbezitters aan om geen overhaaste beslissingen te nemen. „Gemeenten moeten voor 2021 bekendmaken wat de alternatieven voor aardgas zijn. Misschien dat het huis via een warmtenet moet worden verwarmd. Maar de woningeigenaar kan ook op een warmtepomp worden aangewezen. Wacht dus op de gemeente, dan worden geen investeringen gedaan die achteraf onnodig blijken te zijn.”

Het vergroenen van een bestaande woning kost geld. Maar nieuwbouwwoningen worden vanaf 2020 ook duurder. Ze moeten namelijk bijna-energieneutraal worden opgeleverd. Uit cijfers van dataleverancier BDB bleek woensdag dat de prijzen voor nieuwbouwwoningen volgend jaar fors kunnen stijgen.

B. J. van der Steeg, directeur van bouwbedrijf Van der Steeg Ontwikkelen en Bouwen uit Genemuiden, verwacht echter dat de nieuwbouwwoningprijzen in zijn regio redelijk stabiel zullen blijven. „In 2020 beginnen we aan acht nieuwbouwprojecten. We merken nu al dat kopers niet veel meer willen betalen voor een woning. Qua prijs zitten we bijna tegen het plafond.”

Egeltjes

De opeenstapeling van milieueisen maakt het voor de bouw niet makkelijk. „Zo moeten we ook ‘natuurconstructief’ bouwen”, zegt Van der Steeg. „Er moeten bijvoorbeeld wel egeltjes onder de heg doorkunnen. Dat soort dingen.”

Van der Steeg weet nog niet wat hij van de PFAS-kwestie moet verwachten. „Door de stikstofcrisis lag de bouw stil. Nu PFAS speelt, kunnen we in ieder geval wel alvast beginnen met bouwen.”