Je restafval verminderen valt nog niet mee

Zorgen dat er geen grammetje restafval meer in je kliko belandt, en dat honderd dagen lang. Het gezin Buteijn uit Yerseke ging de uitdaging aan. Met vier jonge kinderen, waarvan twee in de luiers, viel dat nog niet mee.

Olaf en Floor Buteijn deden mee aan de proef 100-100-100. Honderd huishoudens moeten dan honderd dagen achter elkaar honderd procent vrij van restafval leven.

In de Zeeuwse gemeente Reimerswaal, waarin Yerseke ligt, meldden zich enkele tientallen huishoudens voor het experiment, dat maandag afliep.

Olaf Buteijn vertelt dat zijn gezin het doel niet heeft gehaald. Toch is hij niet ontevreden. Hij is in elk geval bewuster boodschappen gaan doen.

Wat was het resultaat in uw gezin?

„We wisten de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 1,3 kilo per week, de luiers niet meegerekend. Maar ik vind het resultaat niet slecht, met vier kids van 5, 4, 2 en 0 jaar.

Het gemiddelde van de deelnemers is 1,9 kilo per week. Normaal produceert een gemiddeld huishouden in Reimerswaal 5 kilo restafval per week.

Ook onze wethouder voor Afvalbeheer, Jaap Sinke, en burgemeester José van Egmond deden trouwens mee. Mooi dat ze het goede voorbeeld gaven. Het gezin Sinke kwam uit op slechts 350 gram per week.”

Hoe slaagde u erin de hoeveelheid te verminderen?

„Ik doe zelf altijd de boodschappen en ik ben wel van het gemak. Maar ik ging zorgvuldiger afwegen wat ik wel en niet kocht en ik deed het fruit van de supermarkt in een zakje dat je meerdere keren kunt gebruiken.

Je kijkt goed op verpakkingen: wat kan er worden gerecycled, wat niet? Sommige chipszakken kunnen bij het plastic afval omdat ze niet zo’n laagje folie aan de binnenkant hebben. Dan koop je die dus.

Blikken melkpoeder voor de kinderen heeft ons gezin gewoon nodig, maar die moeten ook bij het restafval, net als papieren zakdoekjes. Die blikken hebben trouwens hier op school een tweede leven gekregen.

Toch stond ik er eigenlijk versteld van hoe makkelijk het is om in je gezin de hoeveelheid restafval te verkleinen.”

Helpt het, dit soort campagnes?

„Als de proef bij mij een bewustwordingsproces op gang brengt, zal dat ongetwijfeld ook bij anderen zo zijn. Ik ben in ieder geval gerichter boodschappen gaan doen.”

Hoe kijkt jullie gezin er op terug?

„Het project heeft een verandering teweeggebracht in ons denken en in ons doen en laten, waardoor we meer zijn gaan laten.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws