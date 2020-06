Jaarrond Tuintelling organiseert Bioblitz

Natuurorganisaties EIS, Floron, Ravon, Vlinderstichting, Sovon, Zoogdiervereniging en Vogelbescherming Nederland organiseren zaterdag een zogeheten Bioblitz. Deelnemers aan deze dag ontdekken 24 uur lang zo veel mogelijk dieren en planten in eigen tuin. Deze Bioblitz wordt gehouden ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Jaarrond Tuintelling.

Het recordaantal soorten dat in één tuin in een heel jaar gezien is, staat op 1615. Twee keer zo veel als de nummer twee: 850 soorten. Zo veel soorten in één tuin, dat komt niet vaak voor. De oase in Terborg bestaat uit meerdere tuinen met een kikkerpoel, houtwallen, rietkragen, een kleine boom- gaard, veel wilde bloemen en een weiland dat grenst aan een rivier.

De gegevens die de ruim 20.000 deelnemers aan Jaarrond Tuintelling verzamelen, leveren veel kennis op over de verspreiding van tuinvlinders, -vogels, -zoogdieren en andere soorten. Deze informatie is belangrijk voor de bescherming ervan.

>>tuintelling.nl/bioblitz