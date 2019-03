Insecten centraal bij spaaractie Albert Heijn

Albert Heijn is maandag in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center een spaarcampagne begonnen waarbij insecten centraal staan. Het doel is volgens de supermarktketen dat kinderen alles leren over het belang van de grootste groep dieren op aarde. Naturalis weet al veel langer dat het slecht gaat met de biodiversiteit en de insecten in Nederland. Het kennisinstituut vindt het belangrijk dat iedereen die daar iets aan kan doen, dat ook weet. Albert Heijn zegt dat insecten onmisbaar zijn voor producten in de supermarkt: zonder insecten zouden er bijvoorbeeld geen aardappelen, groente en fruit meer zijn.

Daarom roepen Naturalis, Albert Heijn en bioloog. Freek Vonk iedereen ertoe op mee te tellen tijdens de Nationale Bijentelling in het weekend van 13 en 14 april. Vonk: „Hoe meer we over bijen en hommels weten, hoe beter we ze kunnen helpen.”