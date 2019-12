Inpakken met een knipoog naar het mileu

Het hele jaar door strooien we met cadeautjes, maar aan het eind van het jaar maken we het helemaal bont. Helaas heeft de verpakking (en ook het cadeau) nogal wat impact op het milieu. Hoe krijgen we de ecologische voetafdruk van al die presentjes omlaag?

Opnieuw

Het idee achter inpakken is helder. Een cadeau is een verrassing en we houden de spanning er graag zo lang mogelijk in. Toch lijkt het er meer en meer op dat een eenvoudig inpakpapiertje in veel winkels niet meer voldoende is. Strikken, linten en kunstbloemen moeten het pakketje een zo luxe mogelijke uitstraling geven. Om dat effect te versterken, wordt de buitenkant vooral voor kinderen vaak ook nog versierd met een lief eendje, een egeltje, een fopspeentje of wat dan ook. Zo’n miniatuurfiguur ziet er wel schattig uit, maar heeft verder geen functie en verdwijnt dus bij het restafval. Tenzij de persoon die het cadeau krijgt de versiering opnieuw gebruikt. Dat brengt ons bij de eerste manier om een knipoog naar het milieu te geven. Bewaar alle herbruikbare decoraties voor later.

beeld Janneke van Reenen-Hak

Oude atlas

Niet alleen de strikjes en lintjes zijn geschikt voor hergebruik, dat geldt ook voor cadeautasjes of een cadeaubox die een gift naar een hoger plan moeten tillen. Pak je het zelf in, dan biedt dat mogelijkheden om het milieu een nog vettere knipoog te geven. Een cadeau snel in een krant vouwen kan de jarige het gevoel geven dat hij een portie verse vis van de markt krijgt, maar een met zorg uitgekozen pagina uit krant of tijdschrift geeft aan een presentje een leuke draai. Restanten behang zijn ook goed te gebruiken. Keuze genoeg in een overjarig behangboek dat je bij de behangwinkel vaak gratis mee kunt krijgen. Misschien wel de mooiste pakketjes maak je met landkaarten uit een oude atlas. Bij een kringloopwinkel zijn ze voor een habbekrats te koop. Ze doen het overigens ook goed om een schoolboek.

beeld iStock

Op z’n Japans

Bij Japanse vouwkunst denken we algauw aan eeuwenoude origamikunstwerken als de kraanvogel – ook leuk als decoratie op een cadeau trouwens. Maar Japanners hebben meer in hun mars. Furoshiki biedt ons de kans een presentje in te pakken in een rechthoekige lap stof. Leg de lap daarvoor diagonaal onder het cadeau, wikkel hem eromheen en maak met de twee uiteinden een mooie knoop. Zo’n lap knip je bijvoorbeeld uit een kapot kledingstuk van een chique of felgekleurde stof, of je gebruikt een theedoek. Kraamcadeautjes laten zich leuk verpakken in een hydrofielluier. Zeker als gekozen wordt voor een vrolijk gekleurd exemplaar, of één die versierd is met grappige figuurtjes. En wie het milieu echt een dienst wil bewijzen, laat de verpakking eenvoudigweg achterwege en verstopt zijn gift achter zijn rug.