IJsmassa Groenland smelt sneller dan gedacht

De ijsmassa van Groenland smelt nog veel sneller dan tot nog toe werd aangenomen. Het tempo waarin het ijs er verdwijnt, komt overeen met het ernstigste opwarmingsscenario van het internationale klimaatpanel IPCC. Het grote smelten verloopt inmiddels zeven keer zo snel als in de jaren 90, becijfert een team van 89 wetenschappers van 50 internationale organisaties.

Onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht werkten mee aan „het meest complete beeld van het ijsverlies van Groenland tot nu toe”. Ze combineerden 26 afzonderlijke onderzoeken naar de omvang van de ijskap, waaronder de gegevens van elf satellietmissies. Die leveren „onweerlegbaar bewijs”, zeggen de onderzoekers.

Sinds 1992 heeft Groenland 3800 miljard ton ijs verloren. Die hoeveelheid is goed voor een wereldwijde zeespiegelstijging van 10,6 millimeter. Het hoogtepunt - of dieptepunt - was vooralsnog 2011. In dat jaar smolt 335 miljard ton Groenlands ijs. De cijfers over 2019 zijn nog niet definitief, maar zouden dit kunnen overtreffen, aldus de Universiteit Utrecht.

Wetenschappers slaan groot alarm om klimaat

Groenland is goudmijn van zeldzame aardmetalen

Veel ijs Groenland gesmolten rond hittegolf