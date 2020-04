Hyacintorchis gevonden in Nationaal Park Hollandse Duinen

In de duinen bij Noordwijk zijn op 11 maart zes hyacintorchideeën ontdekt. Dat meldde de provincie Zuid-Holland zaterdag. De hyacintorchis is een van oorsprong mediterrane soort die groeit in kleine groepjes van vijf tot tien exemplaren. Vanaf de eeuwwisseling ruk de plant door de opwarming van de aarde op naar het noorden. Voor plantenexperts is het een grote verrassing dat de hyacintorchis Nederland heeft bereikt. In de Hollandse duinen komen veel warmteminnende soorten voor.

Gezien de grootte, de vorm en het aantal aangetroffen rozetten is aannemelijk dat de orchideeën hier al enkele jaren onopgemerkt staan. Een deel van de planten staat in niet toegankelijk gebied, wat dit kan verklaren.

De orchidee wordt ook wel de reuzenorchis genoemd. Onder gunstige omstandigheden kunnen de planten tot wel 1 meter hoog worden, maar gemiddeld bereiken ze een lengte van 50 centimeter. De kleur loopt uiteen van lichtgroen en lichtroze tot donkerpaars.