Huur je jeans voor een beter milieu

Mode is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Alleen al in Nederland belandt jaarlijks zo’n 200 miljoen kilo kleding in de afvalbak. En dat terwijl vooral het katoenafval grotendeels recyclebaar is. De Nederlandse spijkerbroekenproducent MUD Jeans denkt de oplossing te hebben.

„We kregen wel de meeste stemmen van het publiek”, vertelt Danique Gunning, mede-eigenaar van MUD Jeans, met gepaste trots. Het bedrijf was samen met twee andere ondernemingen uit 121 inzendingen genomineerd voor de Circular Award Business 2020. Begin deze week, de Week van de Circulaire Economie, werd deze onderscheiding toegekend aan het meest iconische circulaire bedrijf van Nederland.

Maar uiteindelijk ging de prijs naar bedrijfskledingproducent Schijvens, omdat de vakjury voor deze onderneming koos. Toch kijkt Gunning tevreden terug op de verkiezing. „Het was in ieder geval een mooi platform om nog eens ons verhaal te vertellen. Spijkerbroeken zijn namelijk erg belastend voor het milieu vanwege de vele chemische vloeistoffen die tijdens het productieproces worden gebruikt.”

Het uitgangspunt van een circulaire economie is dat alle grondstoffen van producten worden hergebruikt. Het productieproces van MUD Jeans is hier dan ook volledig op ingesteld. „Onze broeken worden zo gemaakt dat ze makkelijk hergebruikt kunnen worden. Ze bestaan bijna volledig uit katoen”, vertelt Gunning.

De meeste kleding in de modebranche bestaat uit gemengde stoffen als polyester. Dit maakt het recyclen hiervan lastig. Dit probleem heeft MUD Jeans dus niet. Alleen de ritsen en de klinknagels dienen bij het recyclen van een gedragen broek te worden vervangen.

Het bedrijf zamelt ook oude spijkerbroeken in. Ze worden of opnieuw verkocht of gerecycled tot nieuwe exemplaren. Gunning: „Als de gedragen broek bij ons binnenkomt, gaat deze naar de recyclefabriek in Valencia. Daar gaan de broeken door de shreddermachine en worden ze gemixt met nieuw katoen. Vervolgens gaat deze stof naar onze fabriek in Tunesië. Daar krijgen de spijkerbroeken hun definitieve vorm. Dan kunnen ze vervolgens door ons aan onze klanten worden verhuurd.”

Leasen

Het huren van spijkerbroeken is al sinds 2013 mogelijk toen het bedrijf het concept van ”Lease a Jeans” lanceerde. Het principe is relatief eenvoudig. De consument huurt een jaar lang een spijkerbroek naar keuze tegen een maandelijkse vergoeding van 7,50 euro. Aan het eind van deze periode krijgt de huurder de keuze om de spijkerbroek te houden, in te leveren of in te ruilen voor een nieuwe.

De leaseregeling lijkt aan te slaan. „Inmiddels huren rond de 5000 mensen een broek bij ons”, weet Gunning te vertellen. „Het consumentisme verliest steeds meer aanhang. Mensen vragen zich af: waarom zou ik eigenlijk zoveel willen bezitten? We merken dat steeds meer mensen tevreden zijn met het alleen gebruiken van een broek. We hebben de ambitie om nog veel verder te groeien.”

Op termijn wil MUD Jeans 25.000 broeken op jaarbasis produceren. Zo is het bedrijf nog beter in staat om het verschil te maken, meent Gunning. „We besparen zo niet alleen op grondstoffen, maar we stoten dan ook nog minder CO2 uit. Maar we vinden het eveneens belangrijk om mensen en andere bedrijven te inspireren om circulair te denken. We horen ook weleens van nieuwe bedrijfjes dat ze door ons zijn geïnspireerd. Dat is precies wat we willen.”

Honderd procent

Het jaar 2020 zal voor het bedrijf in het teken staan van de spijkerbroek van honderd procent katoen. Het bedrijf laat op dit moment een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid hiervan. „Als dit lukt, dan hoeft er bij het recycleproces geen nieuw katoen te worden toegevoegd. Dan is een oude spijkerbroek het enige wat nodig is om een nieuwe te maken”, aldus Gunning.

MUD Jeans is niet van plan om een breder assortiment kledingstukken aan te gaan bieden. „De spijkerbroek is het meest vervuilende kledingstuk in de mode-industrie. Jaarlijks gaan er zo’n twee miljard van over de toonbank. Als je van invloed wil zijn in deze branche, dan moet je inzetten op de spijkerbroek. Dus daar blijft onze aandacht voorlopig volledig op gericht.”