Huiszwaluwtil vol krijgen is vooral geduld hebben

Het gaat niet zo goed met de huiszwaluw. Tussen de jaren 70 van de vorige eeuw en 1990 verdween 80 procent van de populatie. Om daar wat aan te doen werd in 2008 in Biddinghuizen de eerste huiszwaluwtil geplaatst. Een til biedt de vogels –het zijn koloniebroeders– een groot aantal nestplekken bij elkaar. In 2009 stonden er elf van die tillen in Nederland, in 2015 was dat aantal opgelopen tot 141. In 2009 gebruikten acht huiszwaluwpaartjes de kunstmatige nesten, in 2015 waren dat er 188. Dat betekent dat de bezettingsgraad is toegenomen van 3 procent in 2009 tot 15 procent in 2015.

„Dit lijkt niet vreselijk veel”, schreef een woordvoerder van Vogelbescherming Nederland dinsdag op de site naturetoday.com. Maar de organisatie is hoopvol gestemd: „Deze bezettingsgraad wordt jaarlijks hoger.” Duitsland maakt al langer gebruik van huiszwaluwtillen. Daar is het gemiddelde aantal in gebruik genomen nesten op huiszwaluwtillen twee keer zo hoog als in Nederland. „Geduld dus.”