Hoeveel kleuren telt de regenboog?

Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Dat zijn de kleuren van de regenboog. Iets wat de kleinste kleuter al –het liefst uit volle borst zingend– kan vertellen. De vraag is hoe we aan die zeven kleuren komen, want indigo en violet zijn door het menselijk oog niet te scheiden. We hebben ze te danken aan Isaac Newton, de veelzijdige wetenschapper die er in de zeventiende eeuw in slaagde met een prisma wit licht uiteen te rafelen in alle kleuren van de regenboog.

Een mooie ontdekking, maar de keuze voor zeven is niet echt wetenschappelijk te noemen. Volgens Newton diende het aantal kleuren overeen te komen met het aantal noten in een octaaf. Ook middeleeuwse prenten tonen een in onze ogen vreemd kleurenaantal. De regenboog had toen slechts vier of zelfs maar drie kleuren: rood, geel, (groen) en blauw.