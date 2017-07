Het imago van de pauw

In Nederland kleeft aan de blauwe pauw (Pavo cristatus) het niet al te sympathieke imago van de arrogante vogel uit het hertenpark. Zijn roep leidt tot klachten van omwonenden. Zijn gedrag geeft ook geen reden tot meer sympathie. Meestal beschikt hij over meerdere vrouwtjes. Na het baltsen en bevruchten bemoeit hij zich nergens meer mee.

In het wild is de pauw een heel ander verhaal. Met zijn zacht wuivende waaierstaart vol donkerblauwe fluwelen ogen probeert hij ook in het wild vrouwtjes in vervoering. Soms trekken die zich ook niets van zijn imponerend gedrag aan, zo blijkt uit een filmpje op Instagram van National Geographic. Zijn verenpracht is trouwens ook bedoeld om roofdieren op een afstand te houden.

Er bestaat ook een groene pauw (Pavo muticus), die veel schuwer, maar ook agressiever is en in het vrije veld te zien valt in verre landen als Laos, Cambodja, Birma en Maleisië. Daar maken ze vaak lange vluchten. Dat probeer ik voor me te zien. De pauw door de lucht, zijn staart als een sluier achter hem aan golvend. Als gevolg van jacht en stroperij –gewild als culinaire lekkernij en goed voor de sierverenhandel– neemt het aantal pauwen in het wild af.