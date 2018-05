„Het gaat slecht met broedvogels in waddengebied

Het gaat niet goed met de broedvogels, de trekvogels en de vissoorten in het waddengebied. Dat blijkt uit een woensdag verschenen rapport van de Waddenvereniging.

Vooral de broedvogels doen het slecht. Volgens de vereniging komt dat voor een groot deel door een te laag broedsucces, onder andere door overstromingen. Ook het aantal trekvogels is afgenomen. Er komen nu een half miljoen trekvogels minder in het waddengebied voor dan tien jaar geleden. Daarnaast wordt er minder vis gevangen. Uit meetgegevens blijkt dat er in kilo’s nog maar 10 procent gevangen wordt ten opzichte van halverwege de vorige eeuw. De Waddenvereniging wil dat de beheerstructuur van de Waddenzee wordt aangepakt.