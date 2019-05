Helft huiszwaluwen broedt voor de tweede keer

De helft van de huiszwaluwen begint een tweede leg. Dat is een van de uitkomsten van onderzoek dat Sovon en Vogelbescherming Nederland vorig jaar organiseerden. Bijna negentig vrijwilligers volgden toen –in het Jaar van de Huiszwaluw– bijna duizend nesten. In 50 procent van de nesten werd een tweede legsel gestart. Dat is aan de lage kant in vergelijking met andere landen op onze breedtegraad. Of de late aankomst en de droge zomer van 2018 een negatief effect hebben gehad, kunnen de organisaties pas inschatten als ze over gegevens uit meer onderzoeksjaren beschikken. Daarom roepen zij vrijwilligers ertoe op om ook in 2019 mee te doen aan het nestonderzoek Huiszwaluw.

Huiszwaluwen broeden meestal in zelfgebouwde nesten van klei, maar benutten ook kunstnesten van beton. In gebieden met kleigrond brachten de zwaluwen in zelfgebouwde nesten meer jongen voort dan in kunstnesten. In gebieden met zand of veen gaven kunstnesten juist betere resultaten.