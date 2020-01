Helderheid schouderster Orion neemt af

Betelgeuze, een van de boegbeelden van het sterrenbeeld Orion, is de afgelopen maanden fors in helderheid afgenomen. De rode ster die de linkerschouder van de mythologische jager vormt, neemt op de lijst van helderste sterren altijd een plaats hoog in de top tien in, maar is inmiddels gezakt naar de twintigste plaats.

De afname is op zichzelf niet opvallend. Betelgeuze is een veranderlijke ster, wat inhoudt dat de helderheid met de tijd op en neer gaat.

Dit keer is de afname opvallend groot en volgen de astronomen de ster met argusogen. Niet eerder maten ze met de huidige gevoelige apparatuur zo’n fluctuatie.

Betelgeuze staat bekend als een rode superreus, wat betekent dat de ster een eind door zijn brandstof heen is. De recente afname zou erop kunnen wijzen dat de ster binnen niet al te lange tijd zal ontploffen en als supernova zelfs overdag zichtbaar zal zijn.