Heideknotszwam Paddenstoel van het Jaar 2019

De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft de heideknotszwam uitgeroepen tot Paddenstoel van het Jaar 2019. De Clavaria argillacea was in de jaren zeventig en tachtig door verzuring en vermesting een grote zeldzaamheid geworden in Nederland maar is bezig aan een comeback. Dat is vooral te danken aan een vermindering van de verzuring sinds ongeveer 1995. Ook een kleine reductie van de stikstofbelasting en de toename van plagwerkzaamheden in heidegebieden helpen de knotszwam. De Nederlandse Mycologische Vereniging vraagt mensen waarnemingen van deze gemakkelijk te herkennen paddenstoel door te geven. De soort komt in bundeltjes of groepen voor, voornamelijk in open heidevegetaties, langs heidepaadjes, in kalkarme duinheiden en vaak in voormalige stuifzandgebieden. Plaatselijk komt de zwam ook voor in open dennenbossen, jeneverbesstruwelen en hoogveen.

>>mycologen.nl