Heel veel egels waargenomen tijdens landelijke egeltelling

Tijdens de landelijke egeltelling het afgelopen weekeinde zijn bijna 2500 egels waargenomen. De Zoogdiervereniging en de Egelwerkgroep zijn daar heel blij mee volgens een woordvoerster, want er zijn nooit eerder zoveel waarnemingen gedaan. Opvallend is dat er voor het eerst op alle Waddeneilanden egels zijn gezien, zegt zij.

In tuinen zijn bijna 1100 egels geteld en daarbuiten ruim 1300. De meeste waarnemingen kwamen uit Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland en Gelderland. Het is nog niet bekend hoeveel dode egels er zijn gevonden. In eerdere jaren waren dat er ongeveer honderd. Er zijn geen meldingen gedaan van zieke egels. Sinds begin dit jaar zijn al enkele tientallen egels met een ernstige huidafwijking en meestal ook longontsteking gevonden. Er loopt nog een onderzoek naar deze egelziekte, maar vastgesteld is al wel dat de dieren geen coronavirus bij zich hebben.

De Egelwerkgroep roept tuinbezitters op om een bakje water voor de dieren neer te zetten, nu het opnieuw erg warm en droog is. In deze tijd krijgen egels nog jongen. Tegen eind november gaan de beschermde dieren in winterslaap.