„Grote financiële risico’s bij afname biodiversiteit”

Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben voor honderden miljarden euro’s aan financieringen uitstaan die in gevaar kunnen komen door biodiversiteitsverlies.

Dat melden De Nederlandsche Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op basis van onderzoek. DNB raadt de financiële sector aan de risico’s in beeld te brengen van veranderingen in de natuur en het verdwijnen van diersoorten.

Biodiversiteitsverlies kan bijvoorbeeld de landbouw bedreigen omdat bijen verdwijnen. Nederlandse banken en fondsen hebben voor 510 miljard euro aan financieringen uitstaan aan bedrijven die afhankelijk zijn van ecosysteemdiensten, oftewel functies van de natuur.

Instellingen lopen ook risico wanneer ze een bedrijf financieren dat een negatieve impact heeft op de biodiversiteit. De Nederlandse financiële sector heeft wereldwijd voor 97 miljard euro aan financiering uitstaan bij bedrijven waar sprake is van milieucontroverses. De negatieve publiciteit die daarop volgt heeft ook gevolgen voor financiers. Zo kwamen woensdag ING en ABP in het nieuws omdat ze banden hebben met Norilsk Nickel. Dat bedrijf is betrokken bij een milieuramp in het Russische poolgebied eind vorige maand.