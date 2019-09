Groene golf moet vanaf Terschelling naar wal rollen

Sessies in een kerk. Vleesloze maaltijden. Een huifkarrentocht over de Boschplaat. Het zijn enkele van de talloze ingrediënten van het Springtij Forum op Terschelling.

Het jubilerende, driedaagse forum is nog amper van start of een groep jonge mensen lanceert al een duurzame campagne: De Groene Golf. Het idee is dat mensen elkaar uitdagen tot een van de drie duurzame acties. Drie maanden lang geen nieuwe kleding kopen, tot de Kerst doordeweeks geen vlees eten of de eerstvolgende vakantie met de trein of per fiets op pad. Jesper Broekhof, een van de initiatiefnemers, geeft aan dat je hun campagne kunt vergelijken met de icebucketchallenge die een tijdje populair was op internet. „Daarbij werd je uitgedaagd en geacht een emmer ijswater over je hoofd te gieten.” De boodschap die Broekhof met de campagne af wil geven: „Praten over het klimaat is goed, maar niet genoeg. We moeten het samen gaan doen.”

Composteerbaar

De maaltijden tijdens het Springtij Forum zijn op en top duurzaam. Gegeten wordt van composteerbare bordjes en bestek. De ”Maaltijd van de toekomst” bestaat onder meer uit noordzeegarnaaltjes met zeekraalmayonaise of zeewierspaghetti en voedsel van reststromen, zoals brood van bierbostel.

Tijdens de maaltijd komt een videoboodschap langs van Wouter van Dieren. De initiatiefnemer van het Springtij Forum kan de jubileumeditie niet bijwonen vanwege ziekte. Een zichtbaar geëmotioneerde Van Dieren roept op tot duurzame actie. Als hij uitgesproken is volgt applaus.

Naast plenaire sessies zijn er diverse deelsessies over een keur aan duurzame thema’s. Zo klinkt onder de mintblauwe, houten gewelven in de Westerkerk in West-Terschelling tijdens een sessie geen preek, maar wel een serieuze boodschap over de stad als carbon sink (koolstofopslag). Daarbij valt te denken aan houten gebouwen (bomen nemen CO2 op) of het aanleggen van asfalt van olifantsgras, grasfalt.

Op vrijdag volgt nog een excursie, waarbij zeker vijftien opties zijn. Van cranberry’s plukken tot kanoën op de Waddenzee. Even uitwaaien, gedachten verzetten om dan weer met frisse moed tot duurzame actie over te gaan.

Dit is het slot van een drieluik over het Springtij Forum.