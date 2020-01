Groen en gezond: de leasefiets van de zaak

Op een nieuwe fiets naar het werk. En dat voor maar een paar euro per maand. Sinds 1 januari 2020 is het een stuk makkelijker om een fiets van de zaak te leasen.

Voor sommige werknemers kan deze regeling financieel gunstig uitpakken, maar anderen leveren er juist op in. Bij een auto van de zaak is het vrij simpel. Hiervoor gelden al vaste bijtellingspercentages. Van 4 procent voor een elektrische auto tot 22 procent voor een auto op benzine, diesel of gas. De fiscus ziet een leaseauto als een stukje inkomen. Daarom moet de werkgever voor een leaseauto een gedeelte van het salaris inhouden. Dit heet bijtelling. Hoeveel salaris wordt ingehouden, hangt af van het zogenaamde bijtellingspercentage.

Met ingang van het nieuwe jaar is er een nieuw bijtellingspercentage bijgekomen: voor de leasefiets. Een fiets leasen via de werkgever was weliswaar al mogelijk, alleen was de regelgeving vrij complex. Tot eind 2019 gold namelijk nog de zogenaamde belastbare waarde voor deze leenfiets. Die werd berekend door het aantal afgelegde privékilometers te vermenigvuldigen met het fiscaal onbelaste bedrag aan kilometervergoeding voor fietsen. Ofwel: 19 cent per kilometer. Fietste een werknemer bijvoorbeeld 50 niet werk-gerelateerde kilometers per maand, dan moet er 9,50 euro bij zijn inkomen worden opgeteld. Kortom, een vervelend administratief klusje dat ook nog eens iedere maand terugkeert.

Nieuwwaarde leidend

Met ingang van 2020 is het vaste bijtellingspercentage van 7 procent hiervoor in de plaats gekomen. De nieuwwaarde van de fiets is hiermee leidend geworden. Heeft de leasefiets een totale waarde van duizend euro, dan moet er jaarlijks 7 procent van die waarde bij het loon worden opgeteld. In dit geval komt dat neer op 5,83 euro per maand.

Door deze nieuwe regeling wordt een fiets van de zaak voor veel werknemers een stuk goedkoper. De nieuwe bijtellingsregeling moet orde in de chaos scheppen.

De Fietsersbond is in zijn nopjes met de nieuwe regeling. Samen met andere vakorganisaties heeft de belangenclub voor rijwielliefhebbers stevig gelobbyd om deze van de grond te krijgen.

De bond verwacht daarom dat werknemers nu gretig gebruik van de leasefiets gaan maken.

Rekentool

Harde cijfers durft de organisatie hier echter niet aan te koppelen. „We weten wel dat onze rekentool heel vaak wordt geraadpleegd”, aldus een woordvoerder. „Dat duidt erop dat mensen hier wel serieus mee bezig zijn.”

Maar niet alleen de werknemer kan profiteren van de leaseregeling. De werkgever heeft hier evengoed baat bij, stelt de bond. „Door te fietsen naar het werk komen mensen meer in beweging. En personeel dat genoeg lichaamsbeweging krijgt, meldt zich in de regel minder snel ziek. En minder ziekteverzuim betekent minder kosten voor de werkgever.”

Betekent kiezen voor een leasefiets dan dat de auto van de zaak weg moet? Het antwoord is: nee. Bedrijven mogen werknemers namelijk zowel een fiets van de zaak, als een auto van de zaak, als een ov-abonnement geven, laat het ministerie van Financiën weten. „Juist de combinatie van verschillende vervoermiddelen kan het voor mensen aantrekkelijker maken om soms op de fiets naar het werk te gaan”, aldus een woordvoerder.

Kilometervergoeding

Maar niet voor iedereen pakt de keuze voor een leasefiets goed uit. Ingeval van het leasen van een fiets, vervalt namelijk het recht op een onbelaste kilometervergoeding. Voor werknemers die dit voorheen wel kregen, kan dit een aanzienlijke financiële terugval betekenen. Afhankelijk van de reisafstanden kan dit jaarlijks oplopen tot in de honderden of zelfs duizenden euro’s. Hoe verder de werknemer van het werk woont, des te onaantrekkelijker het wordt om voor een leenfiets te kiezen.

Fietsen als gezond en milieuvriendelijk alternatief voor de auto: daar valt weinig tegenin te brengen. Maar of het ook in financieel opzicht een goede keuze is, verschilt dus per situatie. Eén ding is in ieder geval zeker: wie overweegt om aan een leasefiets te beginnen, doet er verstandig aan om eerst het nodige rekenwerk te doen.

www.fietsersbond.nl/leasefiets om zelf een berekening te maken

Alternatieven

Wilt u ook graag fietsend naar het werk, maar pakt het leasen van een fiets in uw geval niet voordelig uit? Wellicht wil uw werkgever meewerken een van de onderstaande opties.