Griezelige en toch prachtige foto’s

„Wat een griezel!” Scherpe foto’s die deze uitroep ontlokten en qua compositie perfect waren, maakten grote kans bij de fotowedstrijd die de redactie natuur de afgelopen zomer uitschreef. Helaas konden er maar drie inzendingen winnen.

Onwetend van het feit dat het thema van de Kinderboekenweek deze dagen ”Griezelen. Gruwelijk eng!” zou zijn, startte de redactie afgelopen zomer de fotowedstrijd ”Griezel!”. De gedachte was dat lezers in de vakantie vast wel iets zouden tegenkomen waarvan ze zouden griezelen.

En inderdaad, tot en met 30 september kwamen er heel wat ‘enge’ foto’s binnen. Van een teek die zich vastgebeten heeft in de huid tot een schorpioen in Zuid-Afrika. En van een boom die met een zaag bewerkt is tot spook tot een zwarte beer in Amerika.

In totaal werden 78 foto’s ingezonden. Een RD-fotograaf, een fotoredacteur en drie journalisten vormden de jury.

Uiteindelijk kozen zij de inzending van Janno van den Ende uit als de mooiste. Hij fotografeerde een spin in zijn tuin in het Zeeuwse Wemeldinge en schreef erover: „Deze spin kwam lopend over een herfstblad mooi in beeld. Hoewel het enerzijds als een griezel kan worden omschreven, is het anderzijds vooral een prachtig en fascinerend diertje. Kijk bijvoorbeeld naar de imponerende kop met ogen.”

De ogen van de libel die Mink Ros uit Voorschoten fotografeerde, zien er ook prachtig uit. „De ogen zijn plaatselijk uitvergroot door de lenswerking van waterdruppels”, schrijft hij. Ook Ros maakte deze foto in zijn tuin. „De combinatie van haren, ogen en oogfacetten levert een griezelige gewaarwording op”, is zijn uitleg. De jury was het daar helemaal mee eens en kende hem de tweede prijs toe.

Jan Wessels uit Rijssen legde een meikever op de gevoelige plaat vast in de Reggestreek in de buurt van zijn woonplaats. De waaiervormige antennes van dit insect zien er aan de ene kant komisch uit, maar van zo heel dichtbij heeft de meikever toch genoeg engs in zich om de derde prijs te winnen.

De winnaars krijgen hun prijs, een pakket boeken, binnenkort thuis gestuurd.