Goed nieuws: steeds meer zeehonden

Het ging lange tijd niet goed met de gewone zeehond in de Waddenzee. Vooral vanwege watervervuiling waren er in de jaren 70 nog maar een paar honderd zeehonden over. De kans op uitsterven was reëel en er kwam een steeds grotere kans op genetische afwijkingen.

Nu is het tij gekeerd. Er worden zelfs steeds meer zeehonden geboren. Bij tellingen in de Waddenzee van Duitsland, Denemarken en Nederland zijn dit jaar 9285 jonge dieren geregistreerd. In 2017 was er al een recordaantal van 9167 welpjes.

„We observeren een stabiele en vitale zeehondenpopulatie”, zegt Sascha Klöpper van het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat in Wilhelmshaven. Deze internationale instantie coördineert de tellingen in Duitsland, Denemarken en Nederland.