Gevaarlijke muggensoorten aangetroffen

Op vijf plekken zijn dit jaar in totaal drie gezondheidsbedreigende exotische muggensoorten aangetroffen.

Dat meldde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) donderdag. Het gaat om de tijgermug, die op verschillende plaatsen in de Haarlemmermeer is gevonden, en de gelekoortsmug, die gesignaleerd is in Moerdijk, mogelijk bij een bandenbedrijf.

Eerder werd de tijgermug bij de bloemenveiling in Honselersdijk en bij een bandenbedrijf in Lelystad gevonden. Ook was al bekend dat de Aziatische bosmug zich in Lelystad ophoudt. Bij de informatie de NVWA geeft, blijft het gissen waar de muggen zich exact bevinden, zei Wilfred Reinhold, voorzitter van het Platform Stop Invasieve Exoten.