Gesnapt door een cameraval

Om meer inzicht in het gedrag en voorkomen van dieren te krijgen, worden wildcamera’s opgehangen. Bij beweging van passerende dieren maakt de camera een foto of video-opname. Recent ben ik door zo’n camera gesnapt. Ik zwierf door een verlaten Drents bos waar nauwelijks mensen komen. Je zou er zo een Germaan in berenvel verwachten. Of een wolf. Dat laatste is daar niet ondenkbaar, dus ik speurde naarstig naar prenten en uitwerpselen die op een wolf wijzen.

Al speurend liep ik bijna tegen een boom aan die voorzien was van een wildcamera. Ik keek recht in de lens. Dat maakte mij aan het twijfelen. Mocht ik hier wel komen? Het pad dat ik volgde leek niet zo op een pad, bij nader inzien. Om de mogelijk verbolgen boswachter tegemoet te komen, schreef ik een bericht op m’n smartphone en hield dat voor de camera.

Een week later ontving ik een mail van een kennis uit Drenthe die regelmatig met boswachters samenwerkt. De boswachter had hem een opmerkelijk camerabeeld gemaild. Van een natuurliefhebber, die met behulp van zijn smartphone „Sorry, dacht dat dit een pad was” zei. Het pad was echter gewoon een pad. De boswachter had alleen zo gehoopt dat ik een wolf zou zijn, toen hij de beelden bekeek. Maar ik was geen wolf. En ook geen Germaan in berenvel. Gewoon een verdwaalde Edenaar.