Geen Zuidas, maar zeelucht voor zoektocht naar samenwerking op Springtij

Golven bruisen. De zilte zeelucht prikkelt de neusgaten. In de duinvalleien rijpen rode cranberry’s. Het vormt het decor van het jubilerende Springtij Forum dat donderdag op Terschelling start. „Weg van de dagelijkse beslommeringen.”

De bijzondere, afgelegen locatie toont iets van het eigene van het driedaagse forum. Voor het tiende jaar op rij herbergt het Friese waddeneiland het forum voor duurzaam Nederland.

Het thema van het driedaagse congres luidt ”Morgen is al lang begonnen”. Volgens Katinka Abbenbroek, directeur van Springtij, benadrukt het thema de noodzaak om aan de slag te gaan. „De afgelopen jaren ontwikkelden we een visie op duurzaamheidsvraagstukken. Nu is het tijd om de handen ineen te slaan.”

Uit wiens koker komt Springtij en waarom is het opgericht?

„Het is gebaseerd op een vergelijkbaar forum over duurzaamheid dat in het Zweedse Tällberg werd gehouden. Dat idee inspireerde milieubeschermer Wouter van Dieren om iets dergelijks te organiseren. Het doel is om mensen met elkaar in contact te brengen, te laten samenwerken en zo bij te dragen aan een duurzame toekomst.”

Wat onderscheidt Springtij van andere duurzaamheidscongressen?

„Allereerst natuurlijk de locatie. Op een eiland ben je weg van de dagelijkse beslommeringen. We bieden beleving. Wij richten ons niet alleen op het hoofd, maar ook op hart en handen. Bij de meeste fora vertellen experts hoe we problemen moeten oplossen of informeren professoren over de laatste stand van zaken. Temidden van de unieke waddennatuur raak je in de juiste emotionele stemming om tot zaken te komen. Sommige sessies in het programma vinden plaats in de duinen. Je ademt natuur. Dat is toch anders als je in de hoogbouw aan de Zuidas in Amsterdam zit.

Daarnaast onderscheidt Springtij zich met de alomvattende aanpak. Het forum gaat niet alleen over de circulaire economie of biodiversiteit. Maar we pakken de tien meest relevante kernopgaven van de duurzame transitie, die worden uitgewerkt in meer dan vijftig sessies.”

Trekt Springtij vooral geitenwollensokken?

„Nee, het geitenwollensokkenimago van duurzaamheid is allang achterhaald. Duurzaamheid raakt iedereen. Het deelnemersveld bestaat vooral uit leiders. Niet alleen, maar wel veel. Leiders uit de energiesector, de financiële wereld, de chemische industrie, maar ook van ministeries en ngo’s.

Overigens betekent dat niet dat je strakke pakken ziet op het forum. Iedereen is vrij casual gekleed. Dat geven we ook mee als dresscode. Met hakken door het duinzand loopt vrij lastig.”

Wat heeft tien jaar Springtij gebracht?

„Springtij is van een klein forum uitgegroeid tot een groot event. Het is een jaarlijks inspiratiemoment voor veel deelnemers. De tien jaar leverde een groot netwerk aan duurzame leiders op. We hopen bestaande leiders in hun streven naar duurzaamheid te voeden, te stimuleren of zelfs nieuwe duurzame leiders te creëren.

Heel concreet heeft Springtij geen wetten veranderd, maar wel is er samenwerking tot stand gekomen. Bijvoorbeeld financieringen voor duurzame innovaties.”

Dit is deel 1 in een drieluik over het Springtij Forum. Morgen deel 2.