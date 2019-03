Fries echtpaar hikt aan tegen geluidsoverlast warmtepomp

Het kost Johan en Bep Haitsma uit Drachtstercompagnie ruim 22.500 euro om hun woning af te koppelen van het aardgasnet. Het is niet zozeer het bedrag dat het echtpaar sterk doet aarzelen. „Wordt waterstof niet de brandstof van de toekomst?”

Voor rustzoekers is het een waar eldorado. Drachtstercompagnie, ongeveer 5 kilometer ten noordoosten van het Friese Drachten, telt nauwelijks 1200 inwoners. De fraaie, vrijstaande woning van het echtpaar Haitsma bevindt zich enkele honderden meters buiten de bebouwde kom van het dorpje.

Johan (74) en Bep (70) Haitsma kochten hun woning eind 1982. Johan heeft zelf de vloer geïsoleerd. „De spouw bevat een laag van 7 centimeter tempex en tegen het dak is glaswoldeken aangebracht.” De ramen zijn later voorzien van HR++ beglazing.

De isolatie aanpakken heeft weinig zin, concludeerde Henk Wagtho van het gelijknamige bureau voor energietechniek toen hij de woning beoordeelde. Haitsma: „Vooral de spouw en het dak zijn eigenlijk wat halfbakken geïsoleerd. Maar de besparing weegt niet op tegen de kosten om dat te verbeteren.”

Toen ze neerstreken in Drachtstercompagnie was de woning al voorzien van heteluchtverwarming. Via roosters in de vloer wordt warme lucht de kamers ingeblazen, een systeem dat in nieuwbouwwoningen niet vaak wordt toegepast in verband met de kosten van aanschaf en onderhoud. De grote cv-ketel bleek een enorme energievreter. „We verstookten in het begin enorm veel gas”, zegt Haitsma. Onder de vloer ging erg veel warmte onbenut verloren.

Dat veranderde toen het echtpaar een nieuwe cv-ketel aanschafte en een retourleiding het warmteverlies verminderde.„Vorig jaar gebruikten we 2680 kubieke meter aardgas. Voor verwarming, warm water met de gasboiler en koken op gas. Niet slecht voor een vrijstaande woning.” Mevrouw Haitsma is erg te spreken over de heteluchtverwarming. „Het is heel comfortabel en warmt snel op. Veel sneller dan radiotoren of vloerverwarming.”

Haitsma, in zijn werkzame leven actief als industrieel ontwerper, behoorde tot de pioniers als het gaat om gebruik van zonne-energie. Op het dak van de garage plaatste hij eigenhandig acht zonnepanelen. „Ik kreeg wat subsidie en ik dacht vanaf dat moment een beetje zelfvoorzienend te zijn. Dat laatste bleek een misvatting, want bij een storing ben je echt afhankelijk van het stroomnet. Daarvoor zijn later wel accu’s gekomen, maar daar ben ik nooit aan begonnen.”

De zonnepanelen zijn eigenlijk aan vervanging toe. „De opbrengst was vorig jaar maar 1050 kWh op een totaalverbruik van 3280 kWh.” Hij vroeg dan ook Waghto om zijn aanvankelijke voorstel voor 14 nieuwe zonnepanelen te wijzigen in 22 panelen.

Warmtepompen voor verwarming en boiler kunnen het echtpaar gasloos laten wonen. „Technisch is dat geen enkel probleem. Heteluchtverwarming kun je prima combineren met een wat zwaardere warmtepomp”, zegt Wagtho.

Het echtpaar is nog niet overtuigd. Zonnepanelen en een elektrisch koken lijken hen wel wat, maar of een warmtepomp de oplossing van de toekomst is, betwijfelt Haitsma. Hij is bevreesd voor een hoog stroomverbruik en geluidsoverlast van de buitenunit. „Ik vraag me af of er in waterstof niet veel meer toekomst zit. We zijn in Nederland dwaas als we dat prachtige aangelegde gasnet niet meer zouden gebruiken. Andere landen zijn jaloers. Maar omdat de oude ketel aan vervanging toe is, moet ik wat. Misschien toch maar een nieuwe ketel.”

Offerte familie Haitsma

Warmtepomp 25 kW inclusief installatie 12.439

Warmtepompboiler 1.850

Installatie 22 zonnepanelen 7.920

Inductiekookplaat 860

Te ontvangen subsidie 4.460

Te betalen (inclusief btw, na aftrek subsidie) 22.517