Franjeporiezwam neemt toe door vermesting en klimaatopwarming

Veel soorten paddenstoelen zijn sterk achteruitgegaan door de stikstofverbindingen die veelvuldig op Nederland neerdalen. Maar er zijn ook soorten die daarvan profiteren. Eén daarvan is de franjeporiezwam.

Vanouds was de Polyporus tuberaster in het westen van Nederland vrij algemeen, maar ontbrak hij in de bossen op de arme zandgronden. De laatste twintig jaar heeft hij zich daar echter gestaag uitgebreid, zo meldde de Nederlandse Mycologische Vereniging dinsdag.

De eertijds zo schrale zandgronden in Oost-Nederland zijn door vermesting voedselrijker geworden. Ook de opwarming van het klimaat is gunstig voor de warmteminnende paddenstoelensoort.

In de warme zomer van 2018 kwamen uit het hele land meldingen binnen van gevonden franjeporiezwammen. Ook het warme voorjaar dit jaar in combinatie met de regenbuien van de afgelopen week zorgde voor een toename van de meldingen.