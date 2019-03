Fotoserie: de lucht boven de IJssel is elk uur anders

Wandelen langs de IJssel bij landgoed De Poll, gemeente Voorst, wordt een belevenis als de lucht boven de rivier zich tegen de avond vult met honderden, nee, duizenden ganzen. Het lijnenspel van de vogels in een parelmoeren februarilucht is adembenemend. Ik beleef een intens gevoel van vrijheid als ik de vogels luid gakkend in groten getale langs de hemel zie zwieren.

’s Zomers komen de koeien in beeld, het roodbonte IJsselvee, zo vaak geschilderd door Jan Voerman (1857-1941). Het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan als ik bij het veer Wijhe-Heerde de koeien zie die op de krib liggen te herkauwen. De enkeling die het te warm vindt, gaat even met de poten in de IJssel.

De luchten boven de rivier zijn ieder jaargetijde anders, elk uur. Neem die woensdag in december: de zon breekt rond het middaguur door de wolken en werpt haar licht over het water.

Als vanzelf komen er regels van een gezang bij me boven: „Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden, waarlangs uw voet kan gaan.”

Over de fotograaf

José van der Meer is grafisch vormgever bij de Erdee Media Groep. Door haar werk is zij geboeid geraakt door de fotografie. Kleur en compositie zijn belangrijke elementen in haar foto’s van landschappen, steden, mensen en structuren. En licht is de allesbepalende factor.