Fotorubriek ‘Schoonheid’: najaarslicht

Iedereen voelt het komen. Veel mensen zien er tegenop. Het najaar. De dagen worden korter, het regent vaker, de temperatuur daalt. Echter, voor fotografen is het niet zo erg. De zon gaat lager aan de hemel staan en dat betekent mooier licht.

Ook verandert de natuur. Ze wordt veelkleuriger en alle dieren zijn druk in de weer om zich voor te bereiden op de winter. Voor sommige dieren, zoals de edelherten, breekt een zware, intensieve tijd aan: er moet indruk worden gemaakt op de vrouwtjes. Vogels verzamelen zich om samen aan de lange vogeltrek te beginnen.

Na een goede regenbui schieten de paddenstoelen bij bosjes uit de grond. Blaadjes verkleuren en vallen van de bomen. Als daar net een beekje stroomt, drijven de bladeren met de stroom mee, naar de verte toe.

’s Nachts koelt het snel af en er ontstaat mist aan de grond. Zodra de zon opkomt, blijken mistdruppeltjes opeens nogal fotogeniek.

Over de fotograaf

Jacob Kaptein (23) begon met fotograferen toen hij 15 was. Hij heeft zijn diploma bos- en natuurbeheer op zak en trekt regelmatig de natuur in. Jacobs droom is om bijzondere verhalen en prachtige gebieden van onze planeet in beeld te brengen.