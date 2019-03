Fotorubriek 'Schoonheid': kerfdieren

De onoplettende wandelaar kan door het gras razen zonder zich bewust te zijn van wat voor creaturen er onder de voeten worden verpletterd.

Wanneer ik op de knieën ga zitten en de tijd neem om te kijken naar wat voor kleins er overal kruipt, loopt en fladdert, gaat er een nieuwe wereld open. Ogen zijn opeens kleine speldenknopjes, vleugels dunner dan papier. Diertjes zien eruit alsof ze van een andere planeet komen.

Insecten komen voor in bijna alle voorstelbare kleuren, vormen en maten. Al deze soorten hebben één hoofdkenmerk: een lichaam dat in drieën is opgedeeld. Daar heeft de oude Nederlandse naam ”kerfdieren” mee te maken. Wetenschappers hebben al bijna een miljoen insectensoorten beschreven, en men vermoedt dat er nog minstens zoveel onbeschreven soorten zijn.

Mijn maatstaf verandert: waar ik normaal gesproken in een uur een wandeltocht van 6 kilometer door het bos kan maken, pluis ik nu slechts enkele grassprieten op een paar vierkante centimeter uit.

Over de fotograaf

Jacob Kaptein (23) begon met fotograferen toen hij 15 was. Hij heeft zijn diploma bos- en natuurbeheer op zak en trekt regelmatig de natuur in. Jacobs droom is om bijzondere verhalen en prachtige gebieden van onze planeet in beeld te brengen.

