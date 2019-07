Extra geld naar natuur

De nationale parken in Nederland kunnen rekenen op een fikse subsidie van het kabinet, dat eenmalig 6 miljoen euro uittrekt.

Dat maakt minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, vrijdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt het AD. De minister heeft als doel de parken aantrekkelijker te maken en hun bekendheid te vergroten.

Nederland telt momenteel 21 nationale parken, waaronder De Hoge Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en het waddeneiland Schiermonnikoog. „Natuur is de basis van ons bestaan”, schrijft Schouten. „Mensen genieten van natuur en worden er door geraakt. Maar natuur is vaak ook kwetsbaar en verdient daarom onze aandacht en bescherming.”

Het geld, dat moet worden aangevuld door provincies en gemeenten, is bedoeld om de nationale parken te vernieuwen. De miljoenen komen beschikbaar in de periode 2020 tot 2022.

„We zijn er dolblij mee”, zegt Jori Wolf van het Nationale Parken Bureau, dat bij Staatsbosbeheer is gevestigd. „De laatste jaren is al veel gedaan om de parken beter op de kaart te zetten. In het buitenland zijn nationale parken vaak een trekpleister voor toeristen. Dat willen we ook in Nederland.”