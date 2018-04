Emoties rond de Oostvaardersplassen

De emoties lopen hoog op deze lente bij de Oostvaardersplassen. Boze actievoerders raken slaag met agenten, wegen zijn geblokkeerd met betonblokken en boswachters worden bedreigd op sociale media. De demonstranten vinden dat de edelherten, konikpaarden en heckrunderen in het natuurgebied onnodig hongerlijden en dat daar wat aan gedaan moet worden.

Het idee van beheerder Staatsbosbeheer is echter dat de natuur haar gang mag gaan. Dat betekent ook dat de populatie grote grazers zich op een natuurlijke manier moet reguleren. Als er onvoldoende voedsel aanwezig is, wordt de spoeling dun en gaan er beesten dood.

Het overgrote deel van de Nederlanders vindt dit echter niet kunnen: beesten achter hekken die creperen van de honger. Als een boer dat op zijn geweten heeft, wordt hij stevig aangepakt.

Vanwege de onrust besloot de provincie Flevoland om de dieren toch maar bij te voeren, ook al verstoort dat volgens Staatsbosbeheer de populatievorming.

Het bijvoeren doet de gemoederen echter niet bedaren. Sommige actievoerders hebben zich voorgenomen net zo lang door te gaan met demonstreren totdat de grote grazers op dezelfde manier worden beheerd als in de rest van Nederland: tijdig dieren weghalen of afschieten zodat ze geen honger hoeven te lijden. Voordat dat zover is, zullen er nog heel wat dieren omvallen in het gebied.