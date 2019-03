Eikenprocessierups gaat voor grote overlast zorgen

In 2018 hebben onderzoekers van het Kenniscentrum Eikenprocessierups bijna 135.000 eikenprocessievlinders gevangen in ruim 1800 vallen. Dat leverde een gemiddelde op van 73 vlinders per val. Dat was drie keer zo hoog als het gemiddelde per val in 2017.

Doordat de vlinders in 2018 veel eerder vlogen dan het jaar ervoor, hebben ze ook veel eerder hun eitjes afgezet. De kans is daardoor reëel dat eikenprocessierupsen in 2019 al vroeg voor grote overlast kunnen zorgen. Bij aanhoudend hoge temperaturen kunnen de eerste eitjes al rond eind maart uitkomen.

Toch kan er volgens Silvia Hellingman van het kenniscentrum altijd iets in de natuur gebeuren waardoor de populatie opeens instort. „We kunnen ons alleen baseren op de tellingen en de beoordeling van de conditie van de rupsen in hun eitjes. Maar de kans is groot dat eikenprocessierupsen ook dit jaar voor grote overlast gaan zorgen.”