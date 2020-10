Eerste indruk: weer minder vlinders in 2020

Redactie natuur

In 2020 werden er weer minder vlinders geteld dan in de voorgaande perioden. Er waren wel soorten die het erg goed deden en veel meer werden gemeld dan gemiddeld, maar de totaalbalans is negatief, zo meldde Kars Veling van de Vlinderstichting maandag. Naast de al lang bestaande oorzaken als intensivering van de landbouw, stikstof en versnippering van de natuur heeft de extreme droogte volgens Veling veel vlinders nog een extra klap gegeven. „Vooral vlindersoorten van de heide, zoals heideblauwtje, heivlinder en kommavlinder, hadden een dramatisch jaar.

Ook algemene soorten zoals kleine vos, bruin zandoogje en koevinkje vlogen in 2020 veel minder dan in het gemiddelde van de afgelopen dertig jaar.”

Het boomblauwtje, de atalanta, het klein koolwitje en het bruin blauwtje deden het juist goed. Deze hebben blijkbaar minder te lijden onder de droogte van de afgelopen drie jaar.