Een kantine vol lente en talent

Een kantine vol lente, een kantine vol talent. Ruim 300 inzendingen voor de tekenwedstrijd over de lente zijn uitgespreid op tafels in de kantine van de Erdee Media Groep. Aan de driekoppige jury de welhaast onmogelijke taak om er prijswinnaars uit te halen.

Eigenlijk had de redactie natuur van het Reformatorisch Dagblad de tekenwedstrijd gepland voor de herfst van 2020. Maar omdat door het coronavirus veel mensen thuis kwamen te zitten, heeft de redactie de wedstrijd naar voren gehaald. Niet wetend dat het mede daardoor zo’n overweldigend succes zou worden.

Categorie volwassenen, eervolle vermelding. beeld Ella Marchal

Al vrij snel na de aankondiging eind maart kwamen de eerste tekeningen binnen. Het waren vooral kinderen die snel met hun potloden, krijt of stiften aan de slag waren gegaan en het resultaat opstuurden. Het leverde in totaal 125 kindertekeningen op die allemaal geplaatst zijn op kits.nl/tekenwedstrijd. Volgende week verschijnt er een apart artikel over op de Kitspagina in dit magazine.

Categorie volwassenen, eerste prijs. beeld A. M. Stobbelaar-de Gier

Naarmate de uiterste inleverdatum van 20 mei dichterbij kwam, leek het niveau van de inzendingen toe te nemen. Er kwamen ware kunstwerken binnen, waar de makers vele uren, zo niet dagen werk in hebben gestoken.

De ouders van Monica van Voorden bijvoorbeeld schrijven dat hun dochter „vele uren” zoet was met haar tekening van een meisje dat kuikens te eten geeft. „Ze was er zelf niet erg tevreden over en daarom bleef de tekening maar liggen. Maar wij vinden de tekening wel erg mooi en sturen hem daarom op.”

Categorie jongeren, eervolle vermelding. beeld Rianne Overeem

Jongeren

Het resultaat levert een eervolle vermelding op in de categorie jongeren. Dat geldt ook voor de tekening van Rosanne Overeem (17), die fantaseerde over een meisje met een pimpelmeesje op het hoofd. „Dat denkt dat het plukje haar een wormpje of nestmateriaal is.”

Categorie volwassenen, tweede prijs. beeld Willem Le Poole

De derde prijs in de jongerencategorie is voor Joanneke Reede (15). Zij fietste haar woonplaats Veenendaal door en zag een oud pand. Thuis tekende ze er een boom vol bloesem voor. De jury vond dat knap en origineel: „Lente op een heel andere manier. Heel origineel dat je lente kunt verbeelden met zo weinig kleur. Echt een gedurfde tekening met grijze achtergrond waarbij de bloesemboom eruit springt. En subtiel nog een vogelhuisje met vogel.” Joanneke krijgt een professionele tekenset.

Jury aan het werk in de kantine van de Erdee Media Groep. beeld RD

Pas nadat de jury de eerste en de tweede prijs had bepaald, kwam ze er achter dat die tekeningen door twee zusjes zijn gemaakt. De tweede prijs is voor de 15-jarige Jacoba van Slooten uit Urk. Ze tekende lammetjes die over elkaar heen buitelen. Het zwarte lammetje in het midden vindt de jury superorigineel. „Zonder dat zwarte dier was de tekening saai geweest.” Ook de compositie wordt geroemd. „Mooi met de horizon net boven het midden, schitterend perspectief.” Verder: „Mooie klaprozen, pluizenbollen en paardenbloemen, en het gras is echt gras, allemaal streepjes, geniaal.”

Categorie volwassenen, derde prijs. beeld Daphne van Tienen

Jacoba’s zus Janne Gre (14) won de eerste prijs in de categorie jongeren. „Ongelooflijk! Terechte winnaar van een zelfbedacht beeld!” zeggen de juryleden van het getekende meisje met een geitje in haar armen. „Een dromerige tekening met een echt lentegevoel, precies wat we zoeken voor deze wedstrijd. Een portret met een steengoede achtergrond, die meewerkt maar niet domineert.” De zussen uit Urk mogen deze zomer bij tekenaar Marianne Witvliet een tekenles volgen. Dan zullen de tekeningen nog nader besproken worden.

Stapels inzendingen. beeld RD

Volwassenen

Datzelfde gebeurt met de inzendingen van A. M. Stobbelaar-de Gier (72) en Willem Le Poole (24). Zij wonnen respectievelijk de eerste en de tweede prijs in de categorie volwassenen. Stobbelaar tekende een pauw in de tuinen van Marqueyssac, een 17e-eeuws kasteel in de Franse Dordogne. Het juryoordeel: „De pauw is sterk genoeg, waardoor er veel diepte in de tekening zit. Originele lentevoorgrond, fris en niet te statisch. Er zit mooie beweging in. Detail van het verenkleed is net voldoende, niet te veel en niet te weinig. Het geel van de veldjes komt terug in de tulpen, waardoor je voor- en achtergrond met elkaar verbindt. Gedetailleerd en toch suggestief.”

Categorie volwassenen, eervolle vermelding. beeld Nelleke Bijnagte

Le Poole tekende de dijk bij Opheusden, waar ooievaars hun nest hebben. Hij maakte er een gedicht bij (zie kader). De jury vindt het een spannende tekening met een „supergoed” kleurgebruik en een strakke compositie. „Het perspectief klopt misschien niet helemaal, maar dat doet zeker geen afbreuk aan de kwaliteit van de tekening. Geweldig zo’n ondergaande zon in de rivier. De ooievaars doorbreken de lijnen, echt heel knap gekozen.”

De derde prijs in de categorie volwassenen gaat naar Daphne van Tienen (25) uit Haarlem. Ze tekende jonge meerkoeten in een gracht in haar woonplaats. Het nest waar ze uit komen is gemaakt van takken en zwerfafval. Die combinatie triggerde de jury. „Het nieuwe normaal in de lente dat je niet normaal wilt vinden. De meerkoeten mét afval, dat tegelijkertijd door de waterijsjes weer een lente-/zomers gevoel geeft. Heel sterke compositie. De vrolijke kleuren zijn de vervuilende elementen. Goed gebruik van het potlood.” Daphne krijgt een professionele tekenset.

Achter elke ingezonden tekening schuilt een verhaal. Dat blijkt wel uit de inzending van Diny Klein (63), die een eervolle vermelding krijgt. De inwoonster van Nieuw-Beijerland tekende haar geluksmoment van ongeveer 28 jaar geleden. „De dag ervoor waren we verhuisd en ik was acht maanden zwanger. Ik stond vanuit de slaapkamer naar buiten te kijken. Voor het huis staat een mooie witte berk. Nu zag ik de schoonheid van bovenaf. Witte bast en prachtig veel katjes die wiebelden in de zon en glansden in het morgenlicht. Wat een heerlijk moment was dat. Zo mooi. „Heere God, wat bent U groot. Uw schepping zo prachtig. Mag het kindje dat ik draag hier ook oog voor krijgen?” Een maand later werd er een kleine jongen geboren.”

Categorie jongeren, eerste prijs. beeld Janne Gre van Slooten

Corona

Willem Le Poole (24) won de tweede prijs in de categorie volwassenen. Hij maakte een gedicht bij zijn tekening:

Categorie jongeren, tweede prijs. beeld Jacoba van Slooten

De fruitbomen bloeien

en de andere bomen,

ze hebben nieuw blad.

De kauwen, ze hebben hun nest

in de schoorsteen weer gevonden.

Een moedereend die al jongen heeft.

Ik zie het wel, maar let er niet zo op.

Want mijn cliënten

ze hebben corona.

Dan na een dag werken

gedesinfecteerd

op de fiets naar huis

zie ik het wel: ze zijn terug.

De ooievaars, ze zijn terug.

Om nieuw leven te brengen

daar waar het virus logeert

bij de zorginstelling voor ouderen

iets verderop.

Ze zijn terug, om ons te vertellen

wat we weten, zien en vaak vergeten:

Dat alles altijd onder controle is.

Categorie jongeren, derde prijs. beeld Joanneke Reede

Jury

De jury bestond uit Marianne Witvliet (illustrator), Jos Ansink (tekenaar RD) en Roosmarijn Reijnoudt (cultuurredacteur RD). „De meeste inzenders hebben heel veel aandacht aan hun tekening gegeven. Dat leverde dus heel veel kwalitatief goede tekeningen op en maakte de keuze moeilijk. We hebben daarom extra gelet op originaliteit en compositie.” Wat de jury opviel, is dat er heel veel tekentalent in de achterban van het Reformatorisch Dagblad is. „Niet-winnaars wil ik dan ook aansporen om echt door te gaan met tekenen.”

Categorie volwassenen, eervolle vermelding. beeld Diny Klein

Live-uitzending

Jongeren kunnen uit twintig genomineerden op www.puntuit.nl/tekening hun eigen publiekswinnaar kiezen. Tijdens de live-uitzending van Puntuit op 10 juni wordt die bekend gemaakt. Marianne Witvliet is tijdens de uitzending aanwezig om de tekeningen met een deskundig oog te bekijken.