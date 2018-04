ECO coin beloont duurzaam gedrag

Uit een mok drinken, fietsen in plaats van autorijden en vegetarisch eten: goed voor de schepping, maar niet per se voor de portemonnee. De ECO coin moet daar verandering in brengen

De ECO coin?

Ja, een digitale munt die duurzaam gedrag beloont. Vrijdagmiddag presenteerde de Nederlandse kunstenaar, filosoof en techneut Koert van Mensvoort in Amsterdam de cryptocurrency ECO.

Wat is een cryptocurrency ook alweer?

Bitcoin is de bekendste crypto: een digitale code die waarde heeft en onderling uitwisselbaar is. Daardoor worden cryptocurrencies soms gezien als betaalmiddel. Waar bij de bitcoin computerrekenkracht ten grondslag ligt aan de waarde, bestaat de ECO coin bij de gratie van bomen.

Bomen?

Waar goud ooit ten grondslag lag aan de gulden, zijn dat bomen bij de ECO. Zo kan de bezitter van een bos ECO coins claimen door zijn bomen in het systeem te zetten. „De keuze voor bomen is symbolisch”, geeft Van Mensvoort toe. „Dat hadden ook vlinders kunnen zijn. Maar het gaat erom dat er een koppeling is met de realiteit. We kunnen niet zomaar op een knop drukken en munten creëren.”

Kan ik ook een ECO coin krijgen?

Zondag, op de Internationale Dag van de Aarde, kunnen de eerste officiële ECO coins verdiend worden door op Twitter te vertellen welke duurzame handelingen je die dag hebt verricht. Er is een club zogeheten „cowboys” die ECO coins uitgeven, maar die maakt volgens Van Mensvoort niet officieel gebruik van de „boomstandaard.” „Ik ken die mensen wel, maar ben niet aan hen gelieerd. Wij willen veel groter worden dan de 150.000 euro die zij nu waard zijn.”

Hoe bewaar ik een ECO?

Zoals gezegd is de munt volledig digitaal. Dat vraagt dus ook om een digitale portemonnee en die staat uiteraard op de computer. En in de toekomst in een app op de smartphone.

Wat kan ik met deze cryptomunt?

Tot nog toe werd de munt alleen uitgegeven binnen lokale gemeenschappen; een deelnemend hotel, festival of bedrijf. „Op dit moment kijkt cosmeticabedrijf L’Oréal of het de munt intern gaat uitgeven”, vertelt Van Mensvoort. Eerder deed hij al een tests voor het bedrijf booking.com en voor een muziekfestival.

Hoe verliepen die tests?

Op het muziekfestival DGTL verdienden 3500 bezoekers ECO’s door nieuwe duurzame voedselsoorten te proeven of duurzame algen te kweken. Voor twee ECO’s kochten bezoekers een muziekdownload, bij tien munten een duurzaam biertje. Uiteindelijk willen de ontwikkelaars de ECO verspreiden naar gemeenschappen in de hele wereld en moeten ECO-bezitters ook in andere gemeenschappen deel kunnen nemen aan het duurzame economische verkeer

Wie bepaalt welk duurzaam gedrag wordt beloond en hoeveel ECO coins dat oplevert?

De gemeenschap waarin de munten circuleren. Een bedrijf dat medewerkers wil aanzetten tot duurzaam gedrag kan coins inkopen en toekennen aan collega’s die een vegetarische lunch nemen of de trap pakken in plaats van de lift. Een medewerker met 1000 ECO coins zou daar bijvoorbeeld een weekend een Tesla van kunnen huren.

Zijn voor zo’n beloningssysteem ECO coins nodig?

Het ECO-bedrijf wil dat mensen onderling elkaar belonen voor duurzaam gedrag. „Een euro is een neutraal betaalmiddel, maar ECO coins kun je alleen aan duurzame dingen besteden”, legt Van Mensvoort uit. Wel zijn de coins, net als alle cryptomunten, altijd weer inwisselbaar voor geld.

Wat is de filosofie achter de munt?

De ECO wil duurzaamheid niet langer een morele verplichting maken, maar een economische beslissing. Met de munt kan ecologische waarde concreet worden gemaakt in economische termen.