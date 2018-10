Echt in Nederland gemaakt, die film en foto’s het wad

Meer dan vijf jaar werkte Ruben Smit aan de deze week gepresenteerde natuurfilm ”WAD”. Behalve bewegende beelden leverde zijn werk ook schitterende foto’s op, verzameld in het boek ”WAD. Overleven op de grens van water en land”.

Meer dan eens heb ik op het punt gestaan om het project vroegtijdig te beëindigen, zo schrijft Smit in zijn inleiding.

De 15-koppige filmploeg had vaak te maken met barre omstandigheden. Tijdens ijzige sneeuwstormen vielen de drones uit de lucht door de kou. En met 50 kilo materiaal op een bolderkar door het klevende slijk naar een vogelkolonie in de middle of nowhere sjouwen, gaat je niet in de koude kleren zitten. Smit: „Het heeft me heel veel gekost, in geld, in tijd, in energie. Maar het heeft me nog veel meer opgebracht.”

De beelden in het boek ”WAD” raken bij de natuurkenner een diepere laag. „Het is de laag waar mijn verstandelijke vermogens begrensd worden, waar ik de intrinsieke schoonheid en kracht van het waddengebied ten diepste voel”, aldus Smit.

De foto’s raken niet alleen een gevoelige snaar bij de makers, ook natuurliefhebbers staan bij het bekijken ervan versteld van de bijzondere beelden. Regelmatig zullen zij zich afvragen of de beelden echt in Nederland zijn gemaakt. Ja, dus. Ergens tussen het Marsdiep en de Eemshaven.

WAD, Overleven op de grens van water en land, Ruben Smit; uitg. Noordhoek, Gorredijk, 2018; ISBN 9789056154820; 208 blz.; € 35,00.