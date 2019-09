E10-benzine nieuwe norm aan de pomp

Op 1 oktober komt uit minimaal de helft van de vulpistolen op veruit de meeste tankstations alleen nog maar E10-benzine. Goed voor het klimaat, maar zeker niet voor iedere auto.

De overheid verplicht benzinepompen om begin volgende maand aan de helft van de tankzuilen E10 aan te bieden. Deze brandstof bestaat voor 90 procent uit benzine, en voor maximaal 10 procent uit de duurzame stof bio-ethanol. Als autorijdend Nederland massaal deze benzinesoort gaat tanken, zorgt dit voor een flinke vermindering van de C02-productie. En dat is weer beter voor het klimaat.

Schadelijk

Dit betekent niet dat de E5-benzine, die nu nog de norm is, verdwijnt. Voor een op de tien auto’s is de E10 namelijk niet geschikt. Vooral oudere auto’s lopen dit risico, maar ook sommige nieuwere sportieve modellen. E10-benzine is schadelijk voor het aluminium en de rubbers. Op den duur kan zelfs de motor het begeven.

Overigens houdt dit niet in dat ieder voertuig dat ongeschikt is voor E10, ook meteen stil komt te staan als hier deze benzinesoort in terechtkomt. De auto zal gewoon starten en normaal functioneren. Alleen bij structureel gebruik van E10 zal het voertuig hiervan de negatieve gevolgen ondervinden. Dat er ook na 1 oktober met E5 kan worden getankt, is dus geen luxe, maar noodzakelijk om oudere auto’s op de weg te houden.

Het ligt wel in de lijn der verwachting dat de E5-benzine een zogeheten premiumbrandstof wordt. Dit is een verbeterde versie van de ‘gewone’ brandstof en is beter voor bijvoorbeeld de motor. Eric de Vries, directeur van de NOVE –de brancheorganisatie van onafhankelijke pomphouders– vertelde woensdag bij BNR Nieuwsradio dat de prijs per liter van E5 in dat geval 4 tot 8 cent zal stijgen. Hij noemt het daarbij „niet waarschijnlijk” dat het tanken met E5-benzine bij alle tankstations mogelijk blijft.

De Vries vertelt dat hij op meer support van de overheid had gerekend om de E10-overgang bij het grote publiek bekend te maken. „We hebben in ieder geval wel samen met de overheid de aankondigingen opgesteld. Dus we hadden het wel leuk gevonden als die op matrixborden boven de wegen waren verschenen om er toch nog wat extra aandacht aan te geven”. Hij vindt dat er te weinig aan is gedaan om iedere automobilist hiervan op de hoogte te stellen.

De NOVE roept automobilisten op om te controleren of hun vehikel E10-bestendig is. Dit moet lange rijen aan de pomp voorkomen. Daarom heeft de organisatie vorige week informatiemateriaal verzonden naar 36 NOVE-leden, die hierom hadden gevraagd. Dit is genoeg om 529 stations van de benodigde informatie te voorzien, zo liet de branchevereniging eerder deze week weten.

Tankstation moet ‘groene’ E10-benzine verkopen

Nuances

Paul van Selms, directeur van het UnitedConsumers, mocht woensdag ook zijn zegje doen bij BNR. Zijn bedrijf presenteert zich als „consumentencollectief voor iedereen”. Hij verwacht geen al te grote heisa en brengt ook de nodige nuances aan. „Er zijn een aantal tankstations met maar één tank en die wil de overheid niet tot E10 verplichten. Zij mogen dus kiezen”.

De vrees van De Vries voor lange rijen aan de pomp, deelt Van Selms niet. „Ik denk dat het wel los zal lopen. We moeten het probleem niet groter maken dan dat het is”.

Wie benieuwd is naar de E10-bestendigheid van zijn auto, kan dit natrekken op een speciaal hiervoor gelanceerde website: E10-check.nl.