Duurzame ‘Boerderij van de Toekomst’ van start

Duurzaamheid, biodiversiteit en een goede opbrengst voor de boer staan centraal op de Boerderij van de Toekomst. Onder die naam heeft Wageningen University & Research (WUR) afgelopen voorjaar een proeflocatie van ruim een vierkante kilometer ingericht bij Lelystad. De nieuwste technologie wordt daar ingezet om de zogeheten kringlooplandbouw verder te helpen. Het project wordt donderdag officieel geopend.

„Kennis en innovaties uit de biologische en gangbare landbouw worden geïntegreerd in een zo duurzaam mogelijk bedrijfssysteem, dat binnen vijf tot tien jaar in de praktijk toepasbaar is”, legt de WUR uit. Door de inzet van robots, drones en sensoren en data-analyse worden gewassen zo goed mogelijk in de gaten gehouden, zodat precies duidelijk is welke behandelingen ze nodig hebben. Op ieder perceel worden meerdere gewassen geteeld. Zo worden licht, water en mineralen beter benut en vermindert het risico op plagen en ziektes, waardoor minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

Op de Boerderij van de Toekomst wordt door zon en wind duurzame energie opgewekt en eventueel omgezet in waterstof. Die kan in plaats van diesel worden gebruikt als brandstof. De landbouwvoertuigen zijn lichter dan nu nog gebruikelijk is in Nederland, want zware machines leiden tot bodemverdichting en dat komt de opbrengst niet ten goede. Gewassen worden zodanig gecombineerd dat minder dierlijke mest en minder kunstmest nodig zijn dan in de intensieve landbouw.

De overheid en de landbouwsector zijn ook betrokken bij het project.