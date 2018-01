Dennenscheuten goed voor mens en dier

De schaapskudde was net terug van een tocht naar de hei toen een familie uit Alblasserdam ons enthousiast begroette. Terwijl de schapen mekkerend de schaapskooi binnenliepen om zich te goed te doen aan het kuilvoer in de ruiven stelde de familie mij de vraag of er eigenlijk wel iets te eten viel op de hei in deze tijd van het jaar. Ik antwoordde: „Ja hoor, er staat genoeg.”

De kinderen keken me verbaasd aan. Ik vertelde het vrolijke kindertal dat de schapen juist in de wintertijd de uitgebloeide heidestruiken heerlijk vinden, en daar ook volop van eten.

Maar er is nog iets wat ze heel graag lusten, en wat ook heel gezond voor ze is. Dat zijn de jonge, lichtgroene dennenscheuten aan de vliegdennen die de afgelopen zomer zijn uitgelopen. Op de heide staan veel vliegdennen. Ze staan vaak een beetje krom, dat komt door de straffe wind die ze scheef doet groeien. In die jonge scheuten, en ook in de naalden, zit veel vitamine C. Daar hebben niet alleen schapen, maar ook mensen in de winter veel behoefte aan.

„Kunnen wij die ook eten?” vroeg Anne-Linde. „Jazeker”, zei ik, „je kunt ze van de bomen plukken en er thuis thee van zetten. Dat ruikt heerlijk en is kerngezond!” Het hele gezin vertrok daarna opgetogen naar de hei.