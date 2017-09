Den Haag groenste stad, Lisse groenste dorp van Nederland

Den Haag is gisteren uitgeroepen tot de Groenste Stad van Nederland. De jury van de nationale groencompetitie Entente Florale benoemde Lisse tot het Groenste Dorp van ons land.

In Den Haag werd er opgetogen gereageerd. VVD-wethouder Revis (Groen) noemde het heel mooi dat Den Haag als zeer dichtbevolkte stad deze titel in ontvangst mag nemen. „Dit is een grote aanmoediging.”

De vakjury is gecharmeerd van de integrale benadering van de Haagse openbare ruimte, de aanleg van buurtparken in dichtbebouwde wijken en van de gelijktijdige verdichting en vergroening van de stad.

Den Haag is trots op zijn statige imago en de bomenlanen, parkbossen en de duinen staan in hoog aanzien, stellen de experts. Wat wethouder Revis betreft gaat de eer naar de groenmedewerkers en de vele vrijwilligers. „Zij zetten zich in voor het groen in de stad.”

Lisse

Lisse kreeg de titel Groenste Dorp van Nederland. De jury noemt Lisse een fraai voorbeeld van een dorp waarvan de historie nog zeer goed afleesbaar is aan het landschap. Maar ook de mooie wandelroutes, zoals het Ommetje Poelpolder, hebben indruk gemaakt. De participatie van inwoners in de openbare ruimte viel de jury zeer positief op.

SGP-wethouder Nieuwenhuis was blij met de waardering: „Samen met vrijwilligers hebben we Lisse van zijn mooiste en groenste kant getoond. Ik heb weer gezien dat we ons met velen inzetten voor een groen en duurzaam Lisse. En dit goud is een mooie bekroning.”

Op 9 juni van dit jaar bezocht de jury Lisse. Vrijwilligers van onder andere de Heemtuin, de begraafplaats, de Zwarte Tulp, de buurtcomposthoop en Milieu en Educatiecentrum De Groene Bol vertelden toen vol enthousiasme over hun initiatief. „En met succes”, aldus een tevreden Nieuwenhuis.