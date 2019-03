Debatavond over schepping met minister Schouten live op RD.nl

De debatavond die het Reformatorisch Dagblad maandagavond organiseert, is hieronder live te volgen. Het thema van de avond is: Wat is de schepping jou waard? Valt er straks nog wat te beleven in de natuur?

Sprekers zijn minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), prof. dr. ir. Wim de Vries (Wageningen Universiteit), ecoloog Chiel Jacobusse (Het Zeeuwse Landschap), Pieter Meijers (SGP jongeren). Louise Vet, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteit neemt deel aan de forumdiscussie die onder leiding staat van Riekelt Pasterkamp.

De avond vindt plaats in Gouda en begint om 19.30 uur.

In de week van 11 t/m 16 maart organiseert het Reformatorisch Dagblad voor de tweede keer de Week van de Schepping. In deze week valt de landelijke biddag voor gewas en arbeid.

De week wordt georganiseerd om aandacht te vragen voor de Bijbelse boodschap om de aarde als rentmeester op een verantwoorde, duurzame manier te bewaren. Dit jaar is het thema biodiversiteit. De hele week zijn de voorpagina en de tweede pagina aan het thema gewijd. De schepping toont in al haar diversiteit en schoonheid hoe groot en heerlijk de Schepper is, zegt RD-hoofdredacteur Steef de Bruijn. „Te gemakkelijk gaan we voorbij aan hoe bijzonder God alles geschapen heeft. Daar willen we de vinger bij leggen.”