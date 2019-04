De zee verandert voortdurend

Theo Bosboom ging voor zijn nieuwe fotoboek ”Shaped by the sea” op fotografische ontdekkingstocht langs de Atlantische kust van Europa. Hij bezocht spectaculaire stranden in Noorwegen, IJsland, de Faeröer eilanden, Schotland, Noord-Ierland, Ierland, Frankrijk, Portugal en Spanje, in alle seizoenen en in alle denkbare weersomstandigheden.

Het boek laat zien hoe de zee het landschap voortdurend verandert en vormgeeft, het belicht een aantal kleine zeedieren die leven in de zone tussen eb en vloed en het toont de verscheidenheid aan geologische kenmerken langs de westkust van Europa.

Het strand vormt voor de professionele landschaps- en natuurfotograaf naar eigen zeggen „een voortdurende bron van inspiratie, een fascinerende plek die elke dag –misschien wel elk uur– anders is. De dynamiek en afwisseling, de kracht van de zee, de steeds veranderende weers- en lichtomstandigheden en de grote verscheidenheid aan vormen, kleuren en stemmingen zorgen ervoor dat ik altijd weer nieuwe onderwerpen ontdek.”

”Shaped by the sea”, Theo Bosboom; uitg. DDB Publishers, Arnhem, 2018; ISBN 978 90 819473 6 7; 176 blz.; € 49,00.

Over de fotograaf

Theo Bosboom is landschaps- en natuurfotograaf, nadat hij eerder een carrière had in de advocatuur. Zijn foto’s verschijnen in tijdschriften als National Geographic en Outdoor Photography. Hij heeft meerdere onderscheidingen gewonnen bij prestigieuze fotowedstrijden zoals de Zilveren camera.