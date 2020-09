De voetafdruk van Chris Stoffer

Als Tweede Kamerlid debatteert Chris Stoffer haast elke week over zaken die klimaat en milieu raken. Maar hoe duurzaam is de SGP-politicus nu in het dagelijkse leven?

Wat is uw voetafdruk?

„Bij de test van Global Footprint Network kom ik uit op 3,4 aardbollen. Qua wonen zat ik ver onder het gemiddelde. Dat viel me mee. Bij vervoer scoorde ik beduidend minder. Ik reis heen en weer tussen Elspeet en Den Haag. Dat pendelen doe ik zo veel mogelijk met het ov, maar dat lukt niet altijd door locatie of tijdstip. Verder heb ik van jongs af aan geleerd om zuinig met spullen en energie om te gaan.”

Een aardgasvrij huis is een droomhuis.

„Ons huis stamt uit midden jaren 90, het is goed geïsoleerd, maar geen nieuwbouw. Dan kijk je ook naar wat realistisch is. Wij verwarmen nu met een hybride warmtepomp, dat betekent dat we in de winter nog aardgas bij moeten stoken. Als de techniek voortschrijdt, lijkt me het mooi bij de volgende vervanging over te stappen op een aardgasvrije oplossing.”

Kogelbiefstuk of krekelburger.

„Kogelbiefstuk. Niet dat ik nooit iets nieuws wil proberen, maar een biefstukje op zijn tijd vind ik erg lekker. Niet te vaak, zeker niet iedere week. Sowieso eten wij niet elke dag vlees. Om de dag ongeveer. En meestal maar kleine stukjes, en dan met name kip. Met grote hompen vlees ben ik niet opgevoed.”

Elke zondag een autoloze zondag.

„Persoonlijk ben ik daar groot voorstander van, al zou ik er geen politiek punt van maken. De zondag is voor mensen om tot rust te komen. Als iedereen lopend of fietsend naar de kerk gaat, lukt dat beter. Heerlijk, toch? De stilte. Zo krijgt de natuur ook rust. Zelf pakken we alleen de auto als het regent.”

Met het vliegtuig op vakantie moet kunnen.

„Zelf zou ik het niet snel doen, maar ik wil het anderen niet verbieden. In mijn hele leven ben ik maar een paar keer op vliegvakantie geweest. Voor onze huwelijksreis en voor een familiebezoek in de Verenigde Staten. Belangrijk is: aan vliegen moet een eerlijke prijs hangen. Tickets zijn nu zó goedkoop. Daarom pleit ik in de Tweede Kamer met overtuiging voor een vliegtaks en belasting op kerosine. Met een taks compenseer je iets van het geluid en de CO2-uitstoot en zal het vakantievliegen minder populair worden.”

Hoe staat het met de bloemetjes en de bijtjes in de achtertuin?

„Best goed. Onze tuin is een jaar of zes geleden helemaal aangepakt. Het resultaat: zo min mogelijk grijze tegels en veel groen gras en planten. Van de 750 vierkante meter is zo’n 90 procent groen. Er zijn borders vol lavendel waarop heel wat bijen afkomen. Groen in de tuin vind ik mooi. Daarnaast geef het verkoeling in de zomer. De oprit is vervangen door grind, zodat het regenwater beter kan wegzakken. Daar heb ik bewust opgelet, omdat we in de buurt wateroverlast hadden.”

Heeft u oog voor Gods schepping?

„Ja, dat durf ik wel te zeggen. Hoewel dat in de loop der jaren groeide, was één moment daar belangrijk voor. Zo’n twintig jaar was ik als civiel ingenieur betrokken bij de aanleg van de N18 in de Achterhoek. Infrastructurele projecten gaan vaak over verbreding, maar dit betrof een compleet nieuwe weg. Op dat moment werd ik me ervan bewust hoeveel we als mens ingrijpen in Gods schepping. Al verdween er vooral cultuurgrond door de N18, het raakte toch bomen, gras, dieren en mensen. We staan als mensen te veel in de bouwstand in plaats van de beheerstand. In die tijd kreeg ik ook veel waardering voor natuurorganisaties. Het vertraagt misschien projecten, maar het is goed dat ze er zijn.”

In de rubriek “De voetafdruk van” gaat iemand langs de duurzame meetlat. Onder meer door het invullen van de ecologische voetafdruktest van Footprintcalculator.org. Iemand opgeven voor deze rubriek? Mail naar duurzaam@refdag.nl.

Naam: Chris Stoffer (45)

Woonplaats: Elspeet

Werk: Tweede Kamerlid voor de SGP

Gezinssituatie: getrouwd met Sophia, drie dochters