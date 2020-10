De voetafdruk van Annemarie Santifort

Weinig mensen leven zo duurzaam als Annemarie Santifort uit Renswoude. De thermostaat in haar huis staat op maximaal 18 graden, ze ging met de e-bike op vakantie naar Noorwegen en leeft vrijwel zero-waste.

Wat is uw voetafdruk?

„Volgens de test gebruik ik toch nog 1,3 aardbollen. Dat komt doordat ik alleen in een groot huis woon. De laatste jaren heb ik flink bezuinigd op gas en licht. Ik wek mijn eigen stroom op met zonnepanelen. Mijn thermostaat staat maximaal op 18 graden.”

De voetafdruk van Chris Stoffer

Hoe zou u het vinden: een windturbine in uw achtertuin?

„Ik heb liever geen windmolen in de achtertuin of op het platteland. Vogels vliegen zich ertegen te pletter. Het landschap wordt er niet mooier op. Mensen moeten zelf hun energieverbruik verminderen. Dat vinden we lastig, we houden liever ons comfortabele, energieslurpende leven in stand.”

Stelling: Ik eet alleen groente en fruit uit het seizoen.

„Eens, ik let niet alleen op het seizoen, maar ook of producten uit de buurt komt. Ik ga volgend jaar proberen het hele jaar uit eigen moestuin te eten. Verder koop ik graag rechtstreeks zuivel, eieren en vlees bij de boer. Daar wordt de boer ook blij van. Een mooie site daarvoor is supportyourlocals.com.”

Elke zondag een autoloze zondag.

„Graag. Vroeger liepen de mensen ook naar de kerk. Hoewel de auto voor oudere mensen en in de wintermaanden een uitkomst kan zijn. Maak van autogebruik in ieder geval geen gewoonte.”

Let u bij uw keuze voor een vakantiebestemming op het milieu?

„Zeker. Ik ga op vakantie in eigen land. En als ik naar het buitenland ga, neem ik de trein. Vorig jaar ben ik op de e-bike naar het zuiden van Noorwegen geweest. Op de terugweg pakte ik de trein.”

Spullen of ontspullen?

„Ontspullen. Minder spullen geeft meer rust. Opruimcoaches à la de populaire Marie Kondo winnen op dit moment aan populariteit. We kunnen ook toe met minder. Zegt Paulus niet in het Woord dat we tevreden moeten zijn met voedsel en een deksel, oftewel eten, kleding en een dak?

In 2014 kwam ik in aanraking met zerowastehome.com. De site gaat over de Amerikaanse Bea Johnson die met haar man en twee zonen leeft zonder afval te creëren. Toen Bea ging verhuizen en een tijd spullen moest opslaan, kwam ze er achter dat ze 80 procent van de spullen kon missen. Zelf probeer ik zo min mogelijk afval te creëren. De meeste artikelen koop ik zonder verpakking.”

Wat motiveert u om zorg te dragen voor de schepping?

„Ik doe niet meer mee aan het vernietigen van Gods werk. God schiep de wereld goed. De mens wil het nog beter hebben, maar maakt het juist slechter. We dienen de god van het geld, de god van de macht en de god van steeds meer.

De wetten die God in de woestijn gaf, waren er niet voor niets. Denk aan de wetten voor de akkers. Het land moest rust hebben. Om de zeven jaar mocht een stuk grond niet bebouwd worden. En toch was er voldoende eten. Tegenwoordig vertrouwen we op de techniek, op de kustmest. Het gevolg: een teveel aan stikstof. Ondertussen stampen grote landbouwmachines de grond vast en is er te veel monocultuur. Nederland is het tweede landbouwland van de wereld, maar daar betalen we de prijs voor. Tegelijk moeten boeren meer betaald krijgen voor hun producten.”

Wat zou volgens u elke Nederlander moeten doen?

„Word veganist of minstens vegetariër. Dat scheelt flink voor het milieu. En laat je inspireren. Zelf heb ik veel geleerd van greenevelien.com.”

In de rubriek ”De voetafdruk van” gaat iemand langs de duurzame meetlat. Onder meer door het invullen van de ecologische voetafdruktest van Footprintcalculator.org. Iemand opgeven voor deze rubriek? Mail naar duurzaam@refdag.nl.