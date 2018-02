De natuur zit vol met nepnieuws

Laten we het eens over nepnieuws hebben. Maar dan in de natuur. Die zit immers vol misleidende informatie, en zowel dieren als planten doen eraan mee. Een schutkleur is misschien wel de meest voorkomende variant van natuurlijk nepnieuws. Prooidier of rover? Maakt niet uit, ze nemen elkaar met kleuren in de maling. Zo lijkt de koekoek verdacht veel op een sperwer (waarvoor een zangertje graag zijn nest verlaat). En wat te denken van een tijger? Terwijl hij voor hem staat, laat een tijger met zijn strepen een gazelle weten: ik ben er niet, wees gerust.

Grote ogen op vleugels, zoals bij vlinders, of op de staart, zoals bij bepaalde vissen, hebben maar één boodschap: ik heb je al gezien, dus val me maar niet aan. En terwijl ze wegfladderen of -zwemmen hoor je ze als het ware gniffelen: lekker nep!