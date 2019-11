De helft van de Europeanen wil geen palstic om decembercadeau

Zeventig procent van de Europese consumenten zegt met de decemberaankopen actief rekening te houden met het milieu. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld door in de wens om het plasticgebruik drastisch te verminderen.

Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Deloitte, die de resultaten hiervan donderdag naar buiten bracht. Deze keer keek het accountantskantoor voor het eerst naar het belang van milieu voor de consument.

Factoren als het ondersteunen van de lokale economie, persoonlijk contact met het winkelpersoneel en het verminderen van het plasticgebruik, beïnvloeden het aankoopgedrag van de Europeaan het meest.

De helft van de respondenten zegt lokale winkels –in deze tijd waarin webwinkels floreren– te willen steunen door daar de inkopen te doen. Van de ondervraagden koopt 44 procent liever in een fysieke winkel vanwege het persoonlijke contact met de verkoper.

Producttransparantie, dus weten waar het product vandaan komt, is voor 49 procent van de respondenten belangrijk. Het terugdringen van plasticgebruik is voor 45 procent van de ondervraagden een gewichtige factor.

„Hoewel respondenten zeggen dat ze bij het doen van de decemberaankopen rekening willen houden met duurzaamheid, lijkt hun daadwerkelijke winkelgedrag juist in de tegenovergestelde richting te wijzen”, zegt Adgil Top, verkoopmanager bij Deloitte. „Black Friday wint ook dit jaar weer aan populariteit. Net zoals aankopen via webshops.”

Een belangrijke onderzoeksbevinding: alle generaties hebben oog voor duurzaamheid, alleen verschilt de invulling hiervan. De oudere generatie hecht bijvoorbeeld aanzienlijk meer belang aan lokale initiatieven zoals het winkelen in buurtwinkels of het kopen van plaatselijke producten. De jongere generatie richt zich meer op de minder bedeelden in de wereld door producten te kopen die in een eerlijke werkomgeving en eerlijke lonen voorzien.

Inkomen

Ook de hoogte van het inkomen is bepalend voor de individuele zorg voor het milieu. Respondenten met een lager inkomen dragen vaker bij aan een beter milieu door thuisbezorging te vermijden (35 procent), terwijl respondenten met een hoger inkomen eerder bereid zijn om extra te betalen voor milieuvriendelijke producten (27 procent). „Als duurzaamheid belangrijk is voor een bepaalde doelgroep, dan is het absoluut zinvol voor winkels om op deze thema’s in te spelen”, aldus Hop.