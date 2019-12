„De Grote Rode Vlek op Jupiter verdwijnt niet”

De grote cycloon op de planeet Jupiter die ruim 350 jaar geleden voor het eerst werd waargenomen door de sterrenkundigen Cassini en Hooke staat niet op het punt te verdwijnen. Dat stelt Philip Marcus, hoogleraar vloeistofdynamica aan de universiteit van Caifornië.

De wervelstorm, bekend als de Grote Rode Vlek, is al met een kleine kijker zichtbaar en geliefd bij amateurastronomen. De afgelopen tijd bleek uit camerabeelden van de satelliet Juno, die sinds 2016 om de reuzenplaneet draait, dat de rode wolkenmassa in omvang afneemt. Hij is inmiddels geslonken van grofweg de afmetingen van drie aardbollen, naar eentje. Dat leidt tot speculaties dat hij op termijn zal verdwijnen, maar op grond van computermodellen concludeert Marcus dat er niets aan de hand is. Van afname van massa is volgens hem al tientallen jaren sprake, maar altijd weet de draaikolk dat weer aan te vullen vanuit dieper gelegen delen van de atmosfeer.