Coronacrisis zorgt voor strakblauwe luchten

De huidige coronacrisis speelt een belangrijke rol in de strakblauwe luchten van de laatste tijd. Volgens Weeronline is de lucht blauwer dan normaal doordat er veel minder wordt gevlogen en er minder CO2-uitstoot is.

Doordat een groot deel van de mensen thuiswerkt, is het aantal auto’s op de weg flink gedaald. Ook de industrie ligt deels stil, waardoor minder fijnstof en stikstofoxiden worden uitgestoten. Dat leidt volgens het weerbureau niet direct tot minder wolken, maar zorgt er wel voor dat de lucht veel schoner is. Er is geen of nauwelijks smog, terwijl dat bij droog en zonnig weer vaak wel het geval is. Bovendien staan vliegtuigen massaal aan de grond waardoor er amper nog condensstrepen aan de hemel te zien zijn.

Een staalblauwe hemel komt met droog en stabiel weer vaker voor, maar dag in dag uit is volgens het weerbureau bijzonder. Normaal gesproken is wel wat sluierbewolking zichtbaar die het blauw van de lucht een witte tint geeft.

Ook in andere delen van de wereld is de lucht veel helderder dan normaal. Zo is in India de smog grotendeels verdwenen, waardoor inwoners in het noorden van het land voor het eerst in decennia de toppen van de Himalaya weer kunnen zien.