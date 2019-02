Camera’s weer aan voor volgen van vogels

Vogelliefhebbers kunnen de komende maanden opnieuw het leven van onder meer de bosuil, de steenuil, de slechtvalk en de ooievaar volgen. Tijdens het radioprogramma Vroege Vogels zijn begin deze week weer camera’s bij broedende vogels aangezet, waardoor mensen in de nesten van een aantal vogels kunnen kijken.

Het is het tiende jaar dat liefhebbers via Beleef de Lente van de Vogelbescherming Nederland vogels in de broedperiode kunnen volgen. Nieuw dit seizoen zijn de camera’s bij de broedkolonie van een lepelaar, een paartje huiszwaluwen en een spreeuw. Ook is een camera bij de plukplaats van een havik geplaatst.

De camera’s van Beleef de Lente blijven aan tot alle jongen zijn uitgevlogen. Jaarlijks volgen ongeveer 1 miljoen kijkers het wel en wee van de vogels in het broedseizoen, een groot deel doet dat dagelijks.