Californië wil verkoop nieuwe benzineauto’s verbieden vanaf 2035

De Amerikaanse staat Californië wil de verkoop van nieuwe benzineauto’s en -vrachtwagens vanaf 2035 verbieden, maakte gouverneur Gavin Newsom woensdag bekend.

De staat met de grootste automarkt van het land wil zo de overgang naar elektrisch rijden bevorderen en de uitstoot van koolstofdioxide verminderen.

Het voornemen is de meest betekenisvolle maatregel die is aangekondigd door een Amerikaanse staat. De plannen van Californië gaan recht tegen president Trump in, die juist geen probleem heeft met fossiele brandstoffen. Terwijl hevige natuurbranden in de westelijke staat woedden, kondigde Newsom eerder deze maand al aan dat Californië zijn reeds omvangrijke beleid tegen klimaatverandering nog meer kracht zou gaan bijzetten.

„We geven hiermee een nieuwe koers aan”, zei Newsom op een persconferentie in de Californische hoofdstad Sacramento terwijl achter hem een aantal elektrische auto’s stond. Hij tekende het uitvoeringsbevel op de motorkap van een elektrische Ford Mustang.

Newsom moedigde andere Amerikaanse staten aan om hetzelfde te doen. Ten opzichte van 1990 wil Californië zijn uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 procent hebben teruggebracht. De afgelopen jaren is de uitstoot in de staat echter toegenomen.

Californië is momenteel goed voor 11 procent van de gehele autoverkoop in de Verenigde Staten. De staat is daarnaast toonaangevend voor andere staten in milieuwetgeving rondom auto’s. Het nieuwe beleid zal volgens gouverneur Newsom zorgen voor nieuwe banen en inkomsten voor Amerikaanse autofabrikanten.

President Trump heeft geprobeerd Californië te dwarsbomen in het verbieden van auto’s die rijden op fossiele brandstoffen. Zijn Democratische uitdager Joe Biden heeft miljoenen toegezegd om de vergroening van de Amerikaanse auto-industrie te versnellen.